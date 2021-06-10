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Eğitim 2021 TUS ek tercih ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?
Eğitim

2021 TUS ek tercih ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan TUS sınavı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların girdiği sınava verilen isimdir. Peki, TUS 2021 ek tercih başladı mı ve nasıl başvuru yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-10 19:14:00 -
2021 TUS ek tercih ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM Başkanlığı tarafından Tıpta Uzmanlık Eğitimi ek tercihin başladığı duyuruldu. Yapılan duyuru sonrasında ek tercihini yapacak adaylar tarafından TUS ek tercih nasıl yapılacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 TUS ek tercih ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, TUS 1. Dönem ek tercih işlemleri, 16 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih yapacak adaylar, tercihlerini bireysel şekilde 10 Haziran 2021 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

 

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