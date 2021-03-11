2021 STS TIP sınav giriş belgesi nereden alınır?
STS TIP yani Tıp alanında Seviye Tespit Sınavı, yurt dışında Tıp Doktorluğu eğitimi almış adayların diploma denklik işlemlerini başlatabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. STS TIP sınavının yaklaşmasıyla sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini nereden alabileceklerini araştırmakta. Peki, 2021 STS TIP sınav giriş belgesi nereden alınır?
ÖSYM tarafından yapılan STS TIP sınavı 21 Mart 2021 tarihinde yapılacağı biliniyor. ÖSYM, STS TIP sınavının giriş belgesinin erişeme açıldığını duyurdu. STS TIP sınavına girmek isteyen adaylar internette sınav giriş belgesinin nereden alacaklarını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 STS TIP sınav giriş belgesi nereden alınır?
Tıp alanında Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FSTSTIP%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden 11 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte siteye giriş yaparak alabilirler.
Ayrıca ÖSYM Başkanlığı tarafından “21 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (1. Aşama) sınavları için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.” duyurusu yapıldı.