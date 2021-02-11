2021 POMEM ön sağlık kontrolü yerleri açıklandı mı?

2021 POMEM 27. dönem sınav başvuruları 21 Aralık tarihinde sona ermişti. Adaylar POMEM sınavının ilk aşaması olan ön sağlık kontrolü için 15 Şubat tarihini heyecanla bekliyorlar. Bu sırada POMEM sınav giriş yerlerini de merak ediyorlar. Peki POMEM ön sağlık kontrolü yerleri açıklandı mı?

POMEM ön sağlık kontrolü yerleri

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacaktır.” ifadeleri kullanılmıştı. Henüz sınav giriş yerleri ile ilgili bir resmi açıklama gelmedi.

POMEM 27.dönem sınavı

Polis adayları POMEM sınavlarına katılmadan önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Ön sağlık kontrolü komisyonu, adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınava geçme hakkını elde edemez.

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında Spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.