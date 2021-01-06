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Eğitim 2021 öğretmen yer değiştirme takvimi
Eğitim

2021 öğretmen yer değiştirme takvimi

MEB tarafından yayımlanan il içi ve iller arası tayin duyurusuna göre, üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere, il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri için başvuru süreci başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:55:00 -
2021 öğretmen yer değiştirme takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB), 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin duyurusu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği 1. aşama başvurularını 4-8 Ocak 2021’de alacak, atamalar ise 26 Ocak 2021’de yapılacak. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

 

Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?

 

2021 yer değiştirme başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru belgeleri de eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

 

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