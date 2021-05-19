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Eğitim 2021 MSÜ tercih nasıl yapılır?
Eğitim

2021 MSÜ tercih nasıl yapılır?

4 Nisan'da tamamlanan MSÜ sınavlarının ardından 30 Nisan'da da tercihlerini yapmaya başlamıştı. MSÜ tercih işlemleri 19 Mayıs’ta son buluyor. Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, 2021 MSÜ tercih nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 17:44:00 -
2021 MSÜ tercih nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi aday belirleme sınavına katılan adayların ilgiyle takip ettiği MSÜ tercih dönemi gündemde. Gelecek yıl MSÜ'de eğitim görmek isteyen adaylar 4 Nisan 2021'de sınava girmiş, 30 Nisan'da da tercihlerini yapmaya başlamıştı.

2021 MSÜ tercih nasıl yapılır?

2021 MSÜ sınavına katılam adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00'dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59'a kadar) yapmaları gerekiyor. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

2021 MSÜ TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 MSÜ tercihleri e-devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Tercih yapılırken dikkate alınacak taban puanları ve tercih şartları MSÜ tercih kılavuzunda detaylı olarak anlatılmaktadır.

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

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