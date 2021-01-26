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Eğitim 2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ve kılavuzu yayımlandı mı?
Eğitim

2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ve kılavuzu yayımlandı mı?

2021 ÖSYM sınav takviminin açıklanmasından sonra sınavlara katılmayı isteyen yüz binlerce aday başvuru tarihlerini merakla bekliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı için ise başvuruların tarihi belli oldu. Peki MSÜ başvuru tarihi ne zaman? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-26 13:54:00 -
2021 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru tarihi ve kılavuzu yayımlandı mı?

2021 MSÜ başvuru kılavuzuna dair herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat başvuru kılavuzunun yarın açıklanması bekleniyor.

2021 MSÜ başvuruları ÖSYM’nin resmi sitesi olan ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM bürolarına giderek yapılabilecek.

2021 MSÜ başvuru tarihi

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ başvuruları ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 27 Ocak-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

MSÜ sınav tarihi

2021 MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

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