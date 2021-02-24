2021 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvuruları 23 Şubat günü bitmişti. MSÜ sınavına başvuru yapamayan yüzlerce kişi geç başvuru tarihini ve başvuru ücretini merak ediyor. Peki, 2021 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman? MSÜ geç başvuru ücreti ne kadar?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2021 yılının 4 Nisan tarihinde gerçekleşeceğini biliniyor. MSÜ 2021 sınavı için geri sayım sürerken başvuru yapamayan yüzlerce öğrenci geç başvuru tarihini ve geç başvuru ücretini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 MSÜ geç başvuru tarihi ne zaman ve geç başvuru ücreti ne kadar?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı için geç başvuru tarihi 3 Mart olarak belirlendi. MSÜ başvuru ücreti 110 liraydı. Ancak geç başvuruda bulunanlar için ücretin 1,5 katı ödeneceğinden geç başvuru ücreti 165 lira olarak yatırılacak.
2021 MSÜ sınavına nasıl başvurulur?
MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavı başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 3 Mart 2021 günü ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.