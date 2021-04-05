Taşerondan kadroya geçen çalışanlar da bu yıl ilk kez toplu sözleşmeye dahil olacak. Memurlar için toplu sözleşme heyecanı sürerken zam oranlarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 2021 memur toplu sözleşme zam oranları ne kadar olacak?

2021 memur toplu sözleşme zam oranları ne kadar olacak?

Kamu çalışanı, Emekli Sandığı emeklisi ve kamu işçileri bu yıl toplu sözleşmeye girecek. 3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları, 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları ve 650 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek.

2021 yılı milyonlarca kamu çalışanı ve işçi için önemli bir sene olacak. Bu yıl birçok kesim için toplu sözleşmeler imzalanacak. Böylece önümüzdeki 2 yılın zamları ve sosyal hakları da belirlenecek

3.5 milyon memurun sosyal ve mali hakları belirlenecek. 2 milyon emekli memurun 2 yıllık zam oranları belirlenecek. 650 bin kamu işçisinin 2 yıllık mali hakları belirlenecek. Metal iş kolunda 200 bin işçinin hakları konuşulacak.

İlk buluşma kamu işçileri için olacak. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Nisan- Mayıs döneminde başlaması bekleniyor. Burada yaklaşık 650 bin işçi için sosyal ve mali hakların belirlenmesi bekleniyor. HAK-İŞ ile TÜRK-İŞ birlikte hareket etme kararı aldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kamu işçisinin 2021-2022 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü konusunda Türk-İş ile ortak hareket ettiklerini belirterek, "Bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz." dedi.

Arslan bir grup basın mensubuyla bir araya geldiği toplantıdan şunları söyledi: "Bu iş için konfederasyonumuz bünyesinde bir komisyon kurduk. Üyemiz sendikalarla değerlendirme toplantısı yaptık, önümüzdeki hafta tekrar bir toplantı yapacağız.

Türk-İş'ten süreci birlikte yürütmek yönünde teklif aldık. Bu kapsamda iki konfederasyonun heyetleri, talepleri oluşturmak için üç kez bir araya geldi. İnşallah bu birlikteliğimizi başarılı bir toplu iş sözleşmesiyle taçlandırmak istiyoruz."

Memurların ve memur emeklilerinin 2 yıllık mali ve sosyal haklarında yapılacak iyileştirmelerin karara bağlanacağı toplu sözleşme Ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı zammın oranları açıklanmış olacak.

Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyorlar. Bu zam oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı geçerse aradaki oran memur ve memur emeklilerine fark olarak ödeniyor.

Toplu sözleşmede sadece zamlar değil aile yardımından kadro konularına kadar birçok sosyal hak da konuşulup karara bağlanıyor. Ayrıca kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarında görüşülen konular da masaya geliyor.