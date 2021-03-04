2021-MEB-EKYS sınav giriş belgesi açıklandı mı? Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ertelenecek mi?
2021 MEB EKYS ne zaman yapılacak? Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ne zaman yapılacak? Liselerde sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından öğrenciler lise sınav takvimini merak ediyor. Sınavlar ertelendi mi, iptal mi edildi sorusuna yanıt ararken Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav yerleri merak ediliyordu. MEB 2021-MEB-EKYS sınav giriş belgesini açıkladı mı? İşte MEB 2021-MEB-EKYS sınav takvimi.
ÖSYM tarafından yapılacak olan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından yayınlandı. 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 04 Mart 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.