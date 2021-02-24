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Ekonomi 2021 mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Ekonomi

2021 mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Kira artış oranının belli olması üzerine ev sahipleri, kiracılarına belli miktarda zam yapabilecek. TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre yapılacak olan zam oranı merak ediliyor. Kiracılar ve ev sahipleri tarafından 2021 mart ayı kira artış oranı merak konusu oldu. Peki, 2021 mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 22:13:00 -
2021 mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

2021 yılında mart ayı kira artış oranı hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından merak konusu oldu. Mart ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılara ev sahipleri tarafından zam yapılacak. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranları kapsamında kiracılara zam yapılmakta. Birçok kiracı ve ev sahipleri mart ayı kira artış oranının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

2021 mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Mart ayı kira artış oranı 3 Mart tarihinde saat 10:00’da TÜİK tarafından duyurulacak.

Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,97, aylık %1,68 artış gösterdi.

TÜFE’de 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış oldu.

Buna göre şubat ayında kiracılara yüzde 12,53 oranında zam yapıldı.

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