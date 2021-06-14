Liselere yerleştirme işlemi merkezi sınav ve adrese dayalı sisteme göre yapılıyor. LGS puanı olanlar bu puanla tercih yapabiliyor. LGS’ye girmeyen ya da LGS’den düşük puan alanlar ise adrese dayalı sisteme göre tercih yapabiliyor. Öğrenciler yaşadıkları ilçeden farklı bir ilçeden okul tercih edip edemeyeceklerini merak ediyor. Peki, başka mahalleden okul tercihi yapabilir miyim?

2021 LGS tercihi kendi mahalle dışındaki okul tercihi yapılır mı?

Liseye başlayacak olan öğrenciler ve velileri mahalle, ilçe dışı tercih haklarının olup olmadığını merak ediyor. Öğrenciler ikamet adresi, komşu ilçeler ve komşu kayıt alanı olmayan bölgelerden tercih yapabilir. 2021 LGS kılavuzu henüz yayımlanmadı. 2020 kılavuzunda konu hakkında şu ifadeler yer alıyordu:

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.