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Eğitim 2021 LGS ne zaman? | 2021 LGS konuları
Eğitim

2021 LGS ne zaman? | 2021 LGS konuları

LGS konuları güncel | Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2021 yılının haziran ayında yapılacak. Sınava hazırlanan öğrenciler uzaktan eğitimin sürüyor olması sebebiyle hangi konulardan sorumlu olduklarını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, LGS 2021 konuları neler? | LGS 2021 müfredatı | LGS kaynak desteği MEB

Yeniakit Publisher
2020-12-02 10:03:00 -
2021 LGS ne zaman? | 2021 LGS konuları

LGS 2021 hangi konular çıkacak? | 2020 LGS koronavirüs salgın sebebiyle haziran ayının son haftasında gerçekleşti. Bu sene salgının etkisi devam ettiği için öğrenciler uzaktan eğitime devam ediyor. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi LGS’nin ne zaman olacağını, LGS konularını araştırıyor. Peki, LGS ne zaman? | LGS 2021 konuları hangileri?

2021 LGS ne zaman? | 2021 LGS konuları

2021 LGS’nin 6 Haziran Pazar günü yapılacağı duyuruldu. Öğrenciler sınavda hangi konulardan sorumlu tutulacaklarını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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