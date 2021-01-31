2021 LGS müfredatı ne? 2021 LGS konuları neler olacak? LGS sınavda hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak?

2021 LGS ne zaman?

MEB tarafından yapılan duyuruya göre 2021 yılındaki LGS sınavı 6 Haziran tarihinde yapılacaktır. LGS 2021 sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacaktır.

2021 LGS konuları neler?

MEB'den yapılan açıklama ile öğrenciler LGS'de dahil merkezi sınavlarda tüm müfredattan sorumlu olacak. Bakanlık, ''Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir'' şeklinde konuya açıklık getirdi.

LGS müfredatı değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.