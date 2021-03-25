2021 İSG sınav başvuruları ne zaman? İSG sınavı ne zaman yapılacak?

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli adayı ÖSYM tarafından yapılan İSG sınavına girmekteler. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimine göre isg sınavları Mayıs ve Aralık aylarında yapılıyor. Sonuçlar ise Haziran ve Ocak ayları içinde açıklanıyor.

2021 İSG sınav başvuruları ne zaman?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuruları başladı. ÖSYM İSG başvuru kılavuzunda "2021 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), İSG/1 9 Mayıs 2021 tarihinde, İSG/2 ise 12 Aralık 2021 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır." denildi.

2021 İSG 1. dönem sınavı ne zaman?

2021 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak olup geç başvuru tarihi 8 Nisan 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

2021 İSG 2. dönem sınavı ne zaman?

2021 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Sınavı 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacak. Başvurular 22 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak olup geç başvuru tarihi 11 Kasım 2021 olarak belirlendi. Sonuçlar 6 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

İSG sınav başvuruları nasıl yapılır?

İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına başvuracak adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

2021 İSG sınav ücreti

2020 isg sınav ücreti ne kadar? ÖSYM adına belirtilen bankalara sınav ücretini yatıracaklar. 2021 yılında sınav ücreti 290,00 TL olacak. Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından TL olarak kredi kartı/banka kartıyla da yatırabilecekler.

İSG geç başvuru ücreti ne kadar?

Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 435,00 TL olarak yatıracaklar. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

İSG sınavında kaç soru sorulmakta?

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

1) İş Yeri Hekimliği Testi

2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi

5) Diğer Sağlık Personeli Testi

İSG sınavından kaç puan almak gerekir

Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5.000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav, elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir. İSG/1 Sınavında tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, İSG/1 Sınavına başvuran aday sayısının 100 ve 100’ün altında olduğu sertifika alanlarında İSG/2 Sınavı yapılmayacaktı.

Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır. İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.

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