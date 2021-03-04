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Eğitim 2021 İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınavı ertelenecek mi?
Eğitim

2021 İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınavı ertelenecek mi?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2021/İOKBS başvurusunda bulunmak isteyenler İOKBS sınav tarihini merak ediyor. 5,6,7,8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen MEB İOKBS Bursluluk Sınavı için başvurular 8 Şubat'a başladı. Başvuru için son tarih 26 Şubat 2021 idi. Bursluluk sınavına girecek öğrenciler 2021/İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınavı ertelendi mi? sorularını sormakta. Peki İOKBS sınavı ertelenecek mi? 2021 İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:22:00 - 2021-03-04 12:23:32
2021 İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS sınavı ertelenecek mi?

MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuruları binlerce öğrenci tarafından bekleniyordu. Öğrencilerin ve velilerin bekledikleri Bursluluk Sınavı başvuruları 8 Şubat itibariyle başladı ve öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerine devam etti. Bursluluk Sınavı başvurusu yapmak isteyen adaylar, MEB ve e-Okul internet adreslerinden başvuru işlemlerini yapabilecek ve 25 Nisan 2021 saat 10.00'da yapılacak sınava girebilecekler. http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak başvurularda öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde öğrencinin öğrenimine devam ettiği okul müdürlüklerinden sınav başvurunu tamamlayabilecek.

İOKBS sınavı ertelencek mi?

2021 Bursluluk Sınavı 25 Nisan'da yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. Sınav giriş yerleri sınavdan bir hafta önce ilan edilecek. Bursluluk Sınav sonuçları ise 18 Haziran'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. İOKBS sınavının ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. MEB 2021 İOKBS sınavını açıklanan tarihte yapacak.

İOKBS sınavı ertelendi mi?

2020 yılında yapılan İOKBS salgın nedeniyle ertelenmişti. Ertelemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denilmişi. İOKBS 5 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştı.

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