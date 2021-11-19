2021 GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı

2021 GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi sözlü sınav sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 01 – 12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçları için sorgulama ekranının açıldığı belirtildi...

2021 GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi sözlü sınav sonuç sorgulama ekranı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere 1-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı.

01-12 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatların sonuçları açıklandı. Adaylar, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

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İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara, atamaya ilişkin hususlar daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecek. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.