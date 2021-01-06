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Ekonomi 2021 emeklilere aile yardım ödemesi ne zaman başlayacak?
Ekonomi

2021 emeklilere aile yardım ödemesi ne zaman başlayacak?

2021 emeklilere aile yardım ödemesi ne zaman başlayacak? KPDK kararı ne zaman açıklayacak? Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de yapılacak. Bu gelişmenin ardından emekli olan vatandaşlar ne kadar ödeme alacaklarını araştırıyor. Peki, 2021 emeklilere aile yardım ödemesi ne zaman başlayacak? KPDK kararı ne zaman açıklayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 13:21:00 -
2021 emeklilere aile yardım ödemesi ne zaman başlayacak?

Memurlara yapılan zamların ardından emeklilere de müjdeli haberler geliyor. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de yapılmaya başlanacak. Bu gelişmenin ardından emekli vatandaşlar, ne kadar ücret alacaklarını merak ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamaların ardından memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündeme oturmuştu. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından yararlanabilecek. 2 çocuğu olan emeklilere 454 TL ek yardım yapılacağı duyuruldu.

Gündemden düşmeyen konu hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonunun istekleri oldu. Teklif kabul gördüğü zaman aile yardımı alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilmeye başlanacak?

KPDK kararı ne zaman açıklayacak?

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında karara bağlanacak. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı ilk olarak KPDK toplantısında masaya yatırılacak ve kararı verilecek.

Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

Eş: 372,22 TL

Çocuk (0-6 yaş): 81,88 TL

Çocuk (6 yaş üstü): 40,94 TL olarak belirlenmiştir.

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