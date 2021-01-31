2021 e-YDS başvuruları ne zaman? ÖSYM e-YDS başvuru tarihleri

ÖSYM sınav takvimine göre 2021 e-YDS 1 başvuruları başladı mı? e-YDS 2021/1 başvuruları ne zaman? e-YDS 2021/1 başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2021 e-YDS başvuruları ne zaman?

e-YDS elektronik ortamda yapılır. Bu nedenle sınava başvuracak adayların kişisel bir bilgisayarı kullanma bilgisine/becerisine sahip olmaları gerekir. Sınavda, adaylara bilgisayar kullanma eğitimi veya herhangi bir şekilde bilgisayar kullanım desteği sağlanmaz. e-YDS 2021/1 sınav tarihi ÖSYM tarafından 27.02.2021'de gerçekleşecek.

e-YDS 2021/1 İngilizce başvuru tarihleri

e-YDS 2021/1 başvuruları ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve adayların ÖSYM şifreleriyle 02.02.2021-18.02.2021 tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.