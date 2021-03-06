2021 E-sınav ehliyet sonuçları nasıl sorgulanır?
Ehliyet, herhangi bir aracı kullanmak için devlet tarafından verilen sürücü belgesidir. Araç sahibiyseniz, trafiğe çıkmadan önce tüm trafik kurallarını bilmeniz ve kullanacağınız vasıta için uygun ehliyete sahip olmanız lazım. Her vasıta için farklı bir ehliyet ve her ehliyet içinde farklı yaş grupları bulunuyor. Peki, elektronik olarak yapılan sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm sınavlar online olarak yani elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Araç için alınacak olan sürücü belgesi de bu yıl MEB tarafından online olarak yapıldı. Ehliyet sınavına giren adaylar, internet üzerinden sınav sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
E-sınav ehliyet sonuçları nasıl sorgulanır?
Elektronik ehliyet sınavı bitiminde sonuçlarını adaylar otomatik olarak öğrenebiliyor.
Sınav bittikten sonra sonuçlar, TC Kimlik numarasıyla ehliyet sınav sonucu öğrenme sayfasından öğrenilebilir.
Adaylar, 100 puan üzerinden en az 70 puan almak şartıyla sürücü belgesi almaya hak kazanabilirler.
E- sınav sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/meb-sinav-sonuc-sorgulama sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.