2021 E-sınav ehliyet sonuçları nasıl sorgulanır?

Ehliyet, herhangi bir aracı kullanmak için devlet tarafından verilen sürücü belgesidir. Araç sahibiyseniz, trafiğe çıkmadan önce tüm trafik kurallarını bilmeniz ve kullanacağınız vasıta için uygun ehliyete sahip olmanız lazım. Her vasıta için farklı bir ehliyet ve her ehliyet içinde farklı yaş grupları bulunuyor. Peki, elektronik olarak yapılan sınav sonuçları nasıl öğrenilir?