2021 DGS sınavı ne zaman? 2021 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. İki yıllık önlisans bölümlerinden mezun alınların lisans bölümlerine geçiş yapmak için ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavına katılmaları gerekmektedir. DGS her yıl yapılmakta.

2021 DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Dikey Geçiş Sınavı 2021 yılında 11 Temmuz’da yapılacak. Sınav için başvurular ise 21 Mayıs’ta başlayacak ve 31 Mayıs’ta sona erecek. Yani DGS başvuru tarihleri 21-31 Mayıs 2021 olacak. Bu süre içerisinde başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru günü ise 8 Haziran 2021 günü olacak.

2021 DGS sınavı ücreti ne kadar?

11 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 12 Ağustos’ta açıklanacak. Başvuru ücreti ve sınav merkezleri ile ilgili detaylar ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak.