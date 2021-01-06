2021 DGS ne zamanı yapılacak? | 2021 yılına pek çok önemli sınav yapılacak. Sınavlara hazırlanan adaylar ÖSYM'nin sınav takvimini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor? 2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021 DGS ne zaman? YKS ALES TUS YÖKDİL ne zaman?

Her yıl ÖSYM pek çok önemli sınav gerçekleştiriyor. Aralık ayında yapılması gereken ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. 2021 yılında gerçekleşecek sınavlara hazırlananlar ise sınav tarihlerini merak ediyor. Ancak ÖSYM şimdiye kadar sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'nin sınav tarihlerini ocak-şubat ayları içerisinde açıklaması bekleniyor.