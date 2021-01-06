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Eğitim 2021 DGS ne zaman? YKS ALES TUS YÖKDİL ne zaman?
Eğitim

2021 DGS ne zaman? YKS ALES TUS YÖKDİL ne zaman?

2021 ÖSYM sınav takvimi | 2021 yılında ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavlara hazırlananlar sınav takviminin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, DGS 2021 tarihi belli oldu mu? | ALES ne zaman? | 2021 YKS ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-06 10:00:00 -
2021 DGS ne zaman? YKS ALES TUS YÖKDİL ne zaman?

2021 DGS ne zamanı yapılacak? | 2021 yılına pek çok önemli sınav yapılacak. Sınavlara hazırlanan adaylar ÖSYM'nin sınav takvimini açıklayıp açıklamadığını merak ediyor? 2021 YKS ne zaman yapılacak?

2021 DGS ne zaman? YKS ALES TUS YÖKDİL ne zaman?

Her yıl ÖSYM pek çok önemli sınav gerçekleştiriyor. Aralık ayında yapılması gereken ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. 2021 yılında gerçekleşecek sınavlara hazırlananlar ise sınav tarihlerini merak ediyor. Ancak ÖSYM şimdiye kadar sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'nin sınav tarihlerini ocak-şubat ayları içerisinde açıklaması bekleniyor.

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