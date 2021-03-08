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Eğitim 2021 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak?
Eğitim

2021 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

2 yıllık önlisans eğitimini bitirdikten sonra lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihleri araştırılıyor. Peki 2021 DGS başvuru tarihi ne zaman? 2021 DGS sınavı ne zaman? İşte DGS başvuru ve sınav tarihi…

Yeniakit Publisher
2021-03-08 10:12:00 -
2021 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak?

Yılda bir kez düzenlenen DGS sınavı, önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu yıl DGS başvuruları ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 DGS başvuru tarihi ne zaman? DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran.

2021 DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

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