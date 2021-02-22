2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Bekçi olma hayalini kuran vatandaşlar 2021 yılı için alımları bekliyor. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi üzerinden yapılmaktadır.

2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2021 yılı için bekçi alımları ile alakalı henüz net bir tarih yok. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden veya Polis Akademisi’nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bekçi alımı için şartlar neler?

İŞKUR üzerinden birçok ilde Bekçi alım ilanları yayımlandı. Bu kapsamda adaylar başvurularını ilanlarda yer alan şartlara göre gerçekleştirebiliyor. Buna göre; kişilerde askerlik görevini yerine getirmiş olmak, kötü şöhretli tanınmamak, yüz kızartıcı veya ağır hapis gibi ceza almamış olmak gibi şartlar aranıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çok sayıda ilde yayımlanan bekçi alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.

**Bu kapsamda kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılan alım ilanları için tıklayınız

Aranan genel şartlar ise şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,