  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?
Ekonomi

2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

İŞKUR Bekçi alım ilanlarını yayımladı! Bekçi olmak isteyenler bekçi alımları ile ilgili son gelişmeleri merak ediyorlar. PA ile 2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 23:25:00 -
2021 bekçi alımı başvuruları başladı mı?

Bekçi olma hayalini kuran vatandaşlar 2021 yılı için alımları bekliyor. Bekçi alımları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi üzerinden yapılmaktadır.

2021 Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

2021 yılı için bekçi alımları ile alakalı henüz net bir tarih yok. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden veya Polis Akademisi’nden bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Bekçi alımı için şartlar neler?

İŞKUR üzerinden birçok ilde Bekçi alım ilanları yayımlandı. Bu kapsamda adaylar başvurularını ilanlarda yer alan şartlara göre gerçekleştirebiliyor. Buna göre; kişilerde askerlik görevini yerine getirmiş olmak, kötü şöhretli tanınmamak, yüz kızartıcı veya ağır hapis gibi ceza almamış olmak gibi şartlar aranıyor.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çok sayıda ilde yayımlanan bekçi alım ilanlarında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı.

**Bu kapsamda kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılan alım ilanları için tıklayınız

Aranan genel şartlar ise şöyle;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– En az ilköğretim, lise veya dengi okul mezunu olmak,

– Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

– Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

– Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

– Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

– Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

– Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

– Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nijerya’da saldırı! 6 ölü, 19 kişi kaçırıldı
Dünya

Nijerya’da saldırı! 6 ölü, 19 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 6 kişi öldürüldü, 19 kişi kaçırıldı.
Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti
Dünya

Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden’ın beklenmedik kararı sonrası Suudi Arabistan, ABD’li Lockheed Martin şirketiyle bir anlaşma imzaladı.
Gara'daki HDP'li vekili ifşa eden teröristin ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Gara'daki HDP'li vekili ifşa eden teröristin ifadesi ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda Gara'ya giden HDP'li vekilin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. HDP'li Taş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay