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Eğitim 2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Eğitim

2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık öğretim lisesi, hayat şartlarından dolayı öğretimine devam edemeyen kişilerin eğitimlerinin yarım kalmaması üzere okumuş oldukları lisedir. 25 Mart tahinde 2. dönem sınavı yapılan AÖL sınavının 3. dönem sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-05 16:22:00 -
2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

Mart ayında yapılan online sınavdan sonra Açık öğretim lisesinin öğrencileri, 3. dönem sınavının tarihini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık öğretim lisesi 3. dönem sınav tarihini açıkladı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 2. dönem sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler, 3. dönem sınav tarihinin açıklanması bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 3. dönem sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 3. dönem sınav tarihi, 03 Temmuz 2021 Saat 09.30 da başlayacak olup 07 Temmuz 2021 Saat 23.59’da sona erecektir. Sınav elektronik ortamda online olarak yapılacaktır.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlermleri ne zaman?

Açık Öğretim Kurumları ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verildi. Kayıtlar 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılacaktır.

 

 

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