  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı olacak?
Eğitim

2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı olacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının bitmesinin ardından öğrenciler, 2. dönem sınavlarının ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Peki 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2. dönem kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-12 12:53:00 -
2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı olacak?

Geçtiğimiz günlerde AÖL 1. dönem sınavları tamamlandı. Öğrenciler 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını ve nasıl yapılacağını araştırıyorlar. 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2. dönem kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL 2. dönem kayıt işlemleri

Ayrıca kayıt yenileme işlemleri ile ilgili AÖL resmi internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı
Gündem

Yiğit Bulut’un tweeti heyecanlandırdı! Açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’un paylaşamı büyük merak uyandırdı. Takipçileri..
'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!
Gündem

'Süt alamıyorum' diyen CHP'li kadın meğer 'viski' alıyormuş!

CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan Yıldız Bacıoğlu adlı kadın, "süt alamıyorum" diye bağırarak Cumhurbaşkanı Erdo..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay