Geçtiğimiz günlerde AÖL 1. dönem sınavları tamamlandı. Öğrenciler 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını ve nasıl yapılacağını araştırıyorlar. 2021 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman başlayacak? AÖL sınavları online mı olacak? AÖL 2. dönem kayıt işlemleri nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."

AÖL 2. dönem kayıt işlemleri

Ayrıca kayıt yenileme işlemleri ile ilgili AÖL resmi internet sitesinde şu bilgiler yer alıyor:

“2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır.

Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.”