2021-ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
2021 ALES/1 soruları ve cevapları yayımlandı. ÖSYM ALES/1 binlerce adayın katılımıyla ülke genelinde gerçekleşti. Peki ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarına nerden ulaşılır? Detaylar haberimizde...
ALES soruları ve cevapları sınavın ardından ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN
ÖSYM tarafından konuya ilişkin duyuru yapıldı.
Yapılan duyuruda "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur." denildi.