2021-ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

ALES soruları ve cevapları sınavın ardından ÖSYM tarafından erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

ALES/1 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. İşte ÖSYM ALES/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

ÖSYM ALES TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından konuya ilişkin duyuru yapıldı.

Yapılan duyuruda "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur." denildi.