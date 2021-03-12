2021 ALES/1 sınavı ne zaman? 2021 ALES/1 başvuru ücreti ne kadar?
ALES/1 başvuruları başladı mı? 2021 ALES/1 başvuruları en zamana kadar yapılacak? ALES sınavına girecekler tarafından bu sorular merak ediliyordu. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile 2021 ALES/1 başvuruların ne zaman başlayacağını ve 2021 ALES/1 başvuru ücretinin ne kadar olacağını duyurdu. Peki 2021 ALES-1 başvuru tarihi ne zaman? 2021 ALES/1 başvuruları ne zaman sonra erecek? 2021 ALES/1 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2021 ALES 1 sınav takvimi.
ÖSYM 2020 ALES-2 sınavı koronadan dolayı ertelenmişti. Ertelenen ALES sınavı da geçtiğimiz günlerde yapılmış ve ÖSYM DE ALES sonuçlarını açıklamıştı. 2020 ALES takviminin böylelikle sona ermesinden sonra 2021 yılı ALES sınavına girecekler de 2021 ALES sınavının ne zaman yapılacağını, ALES başvuruların ne zaman başlayacağını, ne zaman sonra ereceğini ve ALES ücretinin ne kadar olacağını merak ediyordu. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 12 Mart’tan itibaren ALES başvurularının başladığını duyurdu. 2021 ALES - 1 başvurusu yapacak adaylar başvurularını 22 Mart'ta kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.
2021 ALES/1 sınavı ne zaman?
ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 ALES -1 sınav 2 Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek. Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek’te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek’te sınav Türkiye saati ile 10.15’te başlayacaktır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
ALES sınav merkezleri
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