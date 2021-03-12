Bu sene yapılacak olan ALES/1 sınavı başvurularının başladığı ilan edildi. Sınava hazırlık yapan adaylar başvuruların son gününü ve ALES başvuru ücretini merak ediyorlar. 2021 ALES/1 başvuruları ne zamana kadar yapılacak? ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES son başvuru günü ne zaman? ALES başvuruları nereden yapılıyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 ALES/1 sınavı 2 Mayıs tarihinde yapılacak. ALES başvuru ücreti ise 145 TL olarak açıklandı. Başvuru işlemlerinin son tarihi ise 22 Mart Pazartesi günü olarak belirlendi.

ALES başvuruları nereden yapılıyor?

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvurularını online olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından kolay bir şekilde yapabilecekler.

Başvuru yaparken HES kodu bilgisi isteneceğinden dolayı adayların geçerli HES koduna sahip olmaları gerekiyor.

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