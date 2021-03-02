2021 ALES ne zaman? ÖSYM ALES sınav tarihi | ALES başvuru tarihi

Geçen sene yapılması beklenen fakat koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen ALES 2’nin tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk ALES sınav tarihi merak ediliyor. Sınav hazırlığı içerisinde olan öğrenciler “2021 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES başvuru tarihi ne zaman?” sorularına yanıt arıyorlar.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2021-ALES/1, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak.

Sınavın başvuruları ise 12-22 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvurusu 1 Nisan 2021'de alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 27 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Bu yıl yapılacak olan diğer ALES oturumları ise 19 Eylül ve 21 Kasım tarihlerinde organize edilecek.