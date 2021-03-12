ALES sınavı yılda 3 kez yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavının başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminden sonra ALES sınavına girecek olan adaylar, tarafından merak konusu olan sınav başvuru tarihleri internette araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 ALES 1 sınav başvuru tarihi ne zaman?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru tarihi 12.03.2021 ile 22.03.2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 ALES 1 sınav ücreti ne kadar hangi bankalara yatırılabilir?

ALES 1 sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar, Akbank, Albaraka Türk Katılım, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve onlara bağlı ATM’lerden 145 TL yatırarak başvuruda bulanabilirler. Ayrıca ÖSYM’ye ait (https://odeme.osym.gov.tr/) sitesi üzerinden sınav başvuru ücreti yatırılabilirler.