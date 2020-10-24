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Gündem 2021 Afet Eğitim Yılı ilân edilecek
Gündem

2021 Afet Eğitim Yılı ilân edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen Afet ve Acil Durum Kurulu 2020 Yılı 1. Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021’in Aralık sonunda 81 ilimizde il afet risk azaltma planlarımızın tamamı oluşmuş olacak. Bu da afetlere hazırlık açısından en önemli dayanağımızı teşkil edecek” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:38:00 -
2021 Afet Eğitim Yılı ilân edilecek

Toplantının 23 Ekim 2011’de meydana gelen Van depreminin 9’uncu yılında yapıldığına işaret eden Soylu, “Toplantımızı bugüne denk getirerek hem bir farkındalık oluşturmak hem kaybettiğimiz canları yad etmek, insanlarımızı anmak hem de kendimize ve toplumumuza bir mesaj vermek istedik. Bu vesileyle hem Van depreminde hem de ülkemizde bugüne kadar meydana gelen tüm afetlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.
Soylu konuşmasında şunları söyledi; “2021 yılını Türkiye’de afet eğitim yılı olarak ilan edeceğiz. 3 Kasım Salı günü İstanbul’da toplanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan tatbikatımız var. Bunu Kağıthane ilçesinde yapacağız. Her evin girişine toplanma alanını belirten bilgi afişleri asılacak. Afet riski azaltma planlarımız şu anda 6 ilimizde devam ediyor.”

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