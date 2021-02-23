2021 2020’den daha iyi geçecek

Kibar, “Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde sektörler pandemiden daha yoğun etkilendi. Üçüncü çeyrekte toparlama sürecine girildi. Dördüncü çeyrekte Avrupa’nın ve diğer pazarların açılmasıyla tedarik imkânları realize olabildiğince üretim faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalıştık” diye konuştu.

Tedbirler alındı

Kibar, pandemiye karşı gerekli tedbirleri alarak sanayi faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştıklarını anlattı. 2021 yılında emtia ve lojistik kaynaklı sıkıntıların tüm sektörleri etkileyebileceğine işaret eden Kibar, “2021’in 2020’den daha verimli geçeceğini öngörüyoruz. Planlamalarda büyük aksama olmadığı takdirde bu yılın geçen seneden yüzde 10 daha iyi olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Ali Kibar, şirket çalışanlarına ve topluma olan sorumlulukları gereği hadiseleri değerlendirirken kullandığı dile dikkat ettiğini dile getirdi.“Gerçekleri olduğu gibi anlatmaya çalışıyorum” ifadesini kullandı. Covid-19 tehdidinden ötürü evden çalışmanın yaygınlaşmasına karşın patronların genelde resmi imzalar nedeniyle ofise gitmeyi sürdürdüklerini aktaran Kibar, şunları kaydetti: “Ofis elemanlarımızı evlerden çalıştıracak şekilde dönüşümlü modellemeyi yaptık ama belirli birkaç kişi olarak sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler hariç her gün işimizin başındayız. Sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz. Sistematiğimiz aynen devam ediyor. Tabii ki maske takıyor, mesafe kurallarına uyuyoruz. Çok evlerimizde kalamıyoruz. Çünkü günlük işlemlerin yapılabilmesi için bazı fiili imzalar gerekiyor, hayatın durmaması lazım.”

Esnafa destek

Holding bünyesindeki tesislere ve yönetim ofisine ziyaretçi kabulünü asgariye indirdiklerini bildiren Kibar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eskiden öğle yemeğimizi ofiste yerdik. Pandemi döneminde yemeğimizi hep evden getirdik. Çünkü restoranlar da kapalıydı. Şimdi yönetim ofisimizde ve bağlı şirketlerimizde çevre esnafın da istifade etmesi için dengeli şekilde, her gün başka işletmeden olacak şekilde sipariş veriyoruz.”