2020'de bunu da gördük! Çin'de ateş topu şeklinde yıldırım düştü

Tüm dünyayı etkileyen, derin yaralar açan olayların yaşandığı 2020 yılında dehşet veren bir olay daha meydana geldi.

Bölgesel ve kitlesel olmak üzere birçok felakete sahne olan 2020 yılında bu kez de ateş topu şeklinde düşen yıldırım görüldü.

Dehşetle izlendi

Çin'de bir binaya düştüğü belirtilen ateş topu şeklindeki yıldırım, sosyal medyada ve kayda alan kişiler tarafından dehşetle izlendi.

Yerel basın tarafından servis edilen korkunç olay, sürekli felaketlerin yaşandığı bu yılda meydana gelen bir diğer vaka olarak tarihteki yerini almış oldu.