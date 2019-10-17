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2020 yılında emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramı ile ek gelirler alıyor. Bu bağlamda yılda iki defa biner lira olarak bayram ikramiyesi veriliyor. Bu ikramiye tutarları biner lira şeklinde yapılıyor. 2020 yılında emekli ikramiyesi ne kadar verilecek? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 20:39
2020 yılında emekli ikramiyesi ne kadar verilecek?

Emekliler Ramazan ve Kurban bayramı ile ek gelirler alıyor. Bu bağlamda yılda iki defa biner lira olarak bayram ikramiyesi veriliyor. Bu ikramiye tutarları biner lira şeklinde yapılıyor. 2020 yılında emekli ikramiyesi ne kadar verilecek? sorusu merak ediliyor. İşte detaylar...

Yılda iki kez biner lira bayram ikramiyesi alan emekliler, Ocak zammı ile birlikte ikramiye için de zam bekliyor. Eğer TÜFE artışı gelirse ikramiyeler bin 139 liraya çıkabilecek. Böylece emekli ikramiyesi için yıllık avantaj 278 lirayı bulacak.

Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alan emekliler, 2 yılda toplam 4 bin lirayı cebine koydu.

2020 programına ikramiye artışının alınmasını isteyen emekliler, tutarın yıllık enflasyon oranında artırılmasını bekliyor.

Yeni Ekonomi Programı'nda 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak açıklandı.

Bu tahmine göre, emeklilerin bayram ikramiyesi mevcut bin liralık seviyesinden önümüzdeki yıl bin 120 liraya ulaşabilecek.

Emekliler, önümüzdeki yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 240 lira artışla toplam 2 bin 240 lirayı cebine koyabilecek.

Dul ve yetim olanların ikramiye tutarı da aynı oranda artacak.

Örneğin; ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan eşin ikramiyesi 500 liradan 560 liraya, yüzde 25 olan çocuğun ise 250 liradan 280 liraya yükselebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 20:39
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