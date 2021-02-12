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Eğitim 2020-YDUS sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

2020-YDUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılan YDUS sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların girdiği sınava verilen isimdir. 20 Şubat 2021 tarihinde yapılacak olan YDUS sınavının giriş belgesinin ne zaman alınabileceği merak konusu oldu. Peki, 2020-YDUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:22:00 -
2020-YDUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM’nin yapacağı 2020-YDUS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların gireceği sınavın giriş belgesi merak konusu olmuştu. İşte” 2020-YDUS sınav giriş belgesi nereden alınır?” sorusunun cevabı…

2020-YDUS sınava giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından şu şekilde açıklama yapıldı:
“20 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
20 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDUS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” şeklinde açıklama yapıldı.
Sınav giriş belgesini
https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FYDUS%2F2020%2F1%2FGirisBelgesi sitesinden alabilirsiniz.

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