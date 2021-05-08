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Eğitim 2020-YDUS Cevap Kağıdı | 2020-YDUS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?
Eğitim

2020-YDUS Cevap Kağıdı | 2020-YDUS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

ÖSYM tarafından yapılan YDUS sınavı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların girdiği sınava verilen isimdir. 20 Şubat 2021 tarihinde yapılan YDUS sınavının sınav sonuçları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, 2020-YDUS sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 22:38:00 -
2020-YDUS Cevap Kağıdı | 2020-YDUS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

ÖSYM Başkanlığının yaptığı 2020-YDUS sınavının sonuçları erişime açıldı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi almak isteyen adayların girdiği sınavın sonucu merak konusu olmuştu. İşte” 2020-YDUS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?” Sorusunun cevabı…

2020-YDUS sınav sonucunu nereden öğrenebilirim?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sınavına giren adaylar, sınav sonucuna https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FYDUS%2F2020%2F1%2FCevapKagidi adresi üzerinden ulaşabilirler.

 

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