2020 TYT kimya soru ve cevapları sosyal medyada açıklandı

YKS TYT sınavının ardından milyonlarca öğrenci 2020 YKS TYT soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. TYT sınavında ter döken öğrenciler ÖSYM’nin YKS 2020 TYT soru ve cevaplarını ne zaman açıklayacağı merak edilirken sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından TYT 2020 kimya soru ve cevapları paylaşıldı. İşte sosyal medyada paylaşılan 2020 TYT kimya soru ve cevapları.