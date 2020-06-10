2020 TUS 1 dönem ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı
2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.
2020 TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyruldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50’den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.