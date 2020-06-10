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Eğitim

2020 TUS 1 dönem ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı

2020 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:11:00 - 2020-06-10 16:11:50
2020 TUS 1 dönem ek yerleştirme sonuçları son dakika açıklandı

2020 TUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı ÖSYM tarafından duyruldu. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 10 Haziran 2020 tarihinde saat 15.50’den itibaren https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler. Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

22 Mayıs-03 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020-TUS 1.Dönem ek yerleştirme sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır. Sonuçların hekimlerimize, ailelerine ve milletimize hayırlı olmasını dilerim.

 

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