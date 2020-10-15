2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası, İtalya etabıyla tamamlanacak

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası, 10. ve son ayak olan İtalya etabıyla sona erecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto, Shell Helix, TRTSpor2 ve Motorsport.com'un katkılarıyla Red Bull Gaming Ground çatısı altında düzenlenen şampiyona, Monza pistinde 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 21.00'de başlayacak yarışla tamamlanacak.

PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanıldığı çevrimiçi etkinlikte, Red Bull X2014 Standard Gr.X otomobillerle 14 katılımcı mücadele verecek.

Yarış, TOSFED ile Motorsport.com'un YouTube kanallarından ve Red Bull Gaming Ground çatısı altındaki "twitch.tv/RedBullTR" adresinden canlı yayımlanacak.

Şampiyonada Avusturya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Japonya, Fransa, İspanya, Belçika ve Almanya etaplarının ardından, Özcan Yılmaz 217 puanla liderliğini korurken, Aytaç Gördös 198 puanla ikinci, Sefa Batuhan Bilgin ise 171 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Bu yarışın ardından genel klasmanın ilk sırasındaki sürücü, "Türkiye dijital pist şampiyonu" unvanını elde ederken, ilk 3 sırayı alan katlımcılar para ödülü alacak.

Bu arada federasyonun açıklamasında, Türkiye'nin, düzenlediği bu organizasyonla Uluslararası Otomobil Federasyonuna bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek ülke olduğu bilgisi de verildi.



