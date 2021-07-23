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Spor 2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatı hangi kanalda izlenecek? 2020 Yaz Olimpiyatları
Spor

2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatı hangi kanalda izlenecek? 2020 Yaz Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyatları için heyecan dorukta. Korona salgının nedeniyle 2020’de yapılamayan ve 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları ne zaman başlayacak? sorusu da olimpiyat tutkunları tarafından merak ediliyordu. Nihayet 2020 Tokyo Olimpiyatları başlıyor. Peki 2020 Tokyo Olimpiyat ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyat saat kaçta? 2020 Tokyo Olimpiyat saat kaçta başlayacak? 2020 Tokyo Olimpiyatı hangi kanalda izlenecek? İşte 2020 Yaz Olimpiyatları detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 09:11:00 -
2020 Tokyo Olimpiyatları ne zaman? 2020 Tokyo Olimpiyatı hangi kanalda izlenecek? 2020 Yaz Olimpiyatları

2020 Tokyo Olimpiyatı ne zaman? İlk olarak kovid-19 salgını nedeniyle bu yıla ertelenen, ardından da son güne kadar iptal olup olmayacağı tartışılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış töreni bugün TSİ 14.30’da yapılacak.

Toplam 206 ülke adına 11 binden fazla ismin yarışacağı organizasyonda Türkiye’yi 108 milli sporcumuz temsil edecek. Açılış töreninde Türk Bayrağını ise kafilenin iki genç ismi Merve Tuncel ile Berke Saka taşıyacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları hangi kanalda?

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için ter dökecek. Sporseverler, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nı Trt Spor ve Trt Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları Türk sporcuları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 50'si kadın, 58'i erkek toplam 108 sporcu 18 branşta temsil edecek. Oyunlara atletizmde 25 sporcuyla katılacak Türkiye, yüzmede 11, güreşte 9, yelkende 8, karatede 7, boks ve judoda altışar, tekvando ile artistik cimnastikte beşer, atıcılıkta 4, bisiklet, halter ve okçulukta 2, badminton, eskrim, kürek ve modern pentatlonda ise birer sporcuyla başarı kovalayacak. Takım sporlarında Türkiye adına sadece A Milli Voleybol Takımı (12) oyunlarda mücadele edecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisinde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak. Organizasyonda 200 metre sırtüstünde havuza girecek 18 yaşındaki Berke Saka ile 400, 800, 1500 metre serbest stilde yüzecek 16 yaşındaki MerveTuncel, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

 

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