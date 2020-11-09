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Spor 2020 Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapılacak
Spor

2020 Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:26:33 -
2020 Para Atletizm Türkiye Şampiyonası, Mersin'de yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, 2020 Para Atletizm Türkiye Şampiyonası'nın, 1-2 Aralık tarihlerinde Mersin'de yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilecek şampiyonaya, 2006 yılı ve üzeri doğumlu sporcular, 2020 yılı vizeli lisansları ile katılabilecek.

Katılımcılardan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırarak, sonuçların federasyona iletilmesi şartının arandığı organizasyona, 25 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.


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