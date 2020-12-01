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Ekonomi 2020 ortaöğretim sınavına girenler Sağlık Bakanlığı alım başvurusunda bulunur mu?
Ekonomi

2020 ortaöğretim sınavına girenler Sağlık Bakanlığı alım başvurusunda bulunur mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç bir hayli arttı. Salgının hemen başında Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yaptı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına kimler başvuru yapabilir? | 2020 KPSS ortaöğretime girenler Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih yapabilir mi? | Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:37:00 - 2020-12-01 14:05:24
2020 ortaöğretim sınavına girenler Sağlık Bakanlığı alım başvurusunda bulunur mu?

2020 KPSS ortaöğretim girenler Sağlık Bakanlığı alımına başvuru yapabilir mi? | Son dönemde sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 12 bin personel alımı yapılacağını vurgulamıştı. 1 Aralık Salı günü itibariyle ÖSYM, Sağlık Bakanlığına merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için adaylardan tercihlerini almaya başladı. Peki, kimler Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunda bulunabilir?

2020 ortaöğretim sınavına girenler Sağlık Bakanlığı alım başvurusunda bulunur mu?

ÖSYM internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı. Adaylar tercihlerini, 1 Aralık-7 Aralık tarihleri arasında. Tercihler, 7 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet adresinden yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2020-KPSS ortaöğretime girenler başvuru yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Kılavuzda bu hususta şu ifadeler yer aldı:

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2020-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için ise 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları kullanılacaktır. 2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girenler, ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Ön Lisans puanı ile ön lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir.

2018-KPSS Ortaöğretim sınav sonucu bulunanlardan 2020-KPSS Lisans sınavına girenler, ön lisans ve/veya ortaöğretim düzeyi pozisyonları tercih edemeyecek sadece 2020 KPSS Lisans puanı ile lisans düzeyi pozisyonları tercih edebileceklerdir

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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