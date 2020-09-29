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Spor 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi
Spor

2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:53:30 -
2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası iptal edildi

ANKARA (AA) - Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nı iptal etti.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, "UIPM, 30 Kasım-8 Aralık tarihlerinde Meksika Cancun'da yapılması planlanan UIPM 2020 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası'nın iptal edildiğini duyurdu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UIPM Başkanı Klaus Schormann'ın, Meksika Modern Pentatlon Federasyonuna şampiyona organizasyonu için gösterdiği çabadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

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