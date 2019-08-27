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2020 memur zammı ne kadar yapılacak? Memur zammı son gelişmeler

2020 memur zammı ne kadar yapılacak? Milyonlarca memur 2020 senesinde yapılacak memur zammını merak ediyor. Memur zammı son gelişmeler ne? Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor. 2020 memur zammı ne kadar yapılacak? İşte detaylar...

27 Ağustos 2019 Salı 15:17
2020 memur zammı ne kadar yapılacak? Memur zammı son gelişmeler

2020 memur zammı ne kadar yapılacak? Milyonlarca memur 2020 senesinde yapılacak memur zammını merak ediyor. Memur zammı son gelişmeler ne? Yeni memur maaşları için hükümet ile zam pazarlığına tutuşan Hakem Heyeti son zam kararını açıklayacak. Zamlı yeni memur maaşlarının bugün her an açıklanması bekleniyor. 2020 memur zammı ne kadar yapılacak? İşte detaylar...

memur zamları konusunda hükümetin yaptığı teklifler kabul görmemişti. Bu nedenle zam artışı hakem heyetine gitmişti. Bu bağlamda memur maaşları ne oldu son durum ne ve 2020-2021 memur maaşları en düşük kaç para oldu araştırmaları milyonlarca memurun bugün gündeminde. Hükümet ile zam pazarlığına oturan Hakem Heyeti'nin en geç yarın yani 28 Ağustos Çarşamba gününe kadar yeni zamlı memur maaşlarını açıklaması bekleniyor. Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. Bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Memur zammı ne zaman açıklanacak?

24 Haziran'da itibaren zam için çalışmalarına başlayan Hakem Kurulu'nun süreci 5 gün içinde sonlandırması gerekiyor. Bu durumda hakem heyeti memurların maaş zammını bugün ya da yarın yani en geç 28 Ağustos 2019 çarşamba günü açıklayacak.

Hükümetin ilk zam teklifi neydi?

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı. 2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Hükümetin son zam teklifi ne kadardı?

İlk teklifi kabul edilmeyen hükümet, 18 Ağustos'ta ikinci bir teklifle geldi. Bu teklifte memur için 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam önerildi. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, teklifi geri çevirdi.

Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yaptı.

Hakem heyetinde kimler var?

10 kişiden oluşan ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlık yapacağı hakem heyetinde Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikri Özkök'ün yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan belirlenen birer bürokrat yer alıyor.

Heyette yer alan 4 akademisyenden 2'si Kamu İşveren Heyeti tarafından belirlenirken diğer 2 isim ise kamu görevlileri tarafından belirlendi. Kamu İşveren Heyeti, tercihini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Uşan ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca'dan yana kullandı. Heyetteki isimlerden Prof. Dr. M. Fatih Uşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmek istemesiyle gündeme gelmişti. Kamu Görevlileri Heyeti ise Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Fatih Yardımcıoğlu ve Prof. Dr. Şakir Görmüş'ü heyette yer alacak isim olarak seçti.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:17
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