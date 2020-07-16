2020 LGS sonuç, MEB LGS sınav sonuç sorgula lise tercihleri ne zaman?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da yapıldı. LGS sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, ‘Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek.’ dedi. Sonuçlar 16 Temmuz’da erişime açılacak. Bakan Selçuk; "Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek” dedi.

LGS tercihleri nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıl adaylar, ‘Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar’ ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar’ tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunabildiler. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından e-Okul üzerinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabildi. Tercihler, mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatıldı.

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