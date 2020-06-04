2020 KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS sınav başvuru tarihi

2020 KPSS sınavında bu yıl KPSS önlisans sınavının ne zaman yapılacağı ve hangi tarihlerde sonuçların açıklanacağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 Önlisans başvuru tarihi 21 Ağustos 2020 ile 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı açıklanırken 2020 KPSS önlisans geç başvuru tarihinin ise 10 Eylül 2020 ile 11 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Ayrıca . 2020 KPSS Önlisans sonuç tarihi ise 26 Kasım 2020 olduğu bildirildi.