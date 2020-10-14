2020 KPSS Ön Lisans giriş belgeleri yayımlandı
2020-KPSS Ön Lisans giriş belgeleri, adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de yapılacak 2020-KPSS Ön Lisans'a başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.