2020 KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM KPSS başvuru tarihleri hangi gün başlıyor?

KPSS başvuru tarihleri ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Sınavlara katılmak isteyen adayların başvurularını nasıl gerçekleştirecekleri de yine aynı şekilde netleşmişti. Peki, KPSS başvurusu nasıl yapılacak, hangi sınavın başvurusu hangi tarihte alınacak?

2020 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 6 Eylül'de yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında olacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23:59 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23:59 tarihleri arasında alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar başvurularını buradan gerçekleştirebilecekler. Adaylar her oturum için belirlenen ücreti ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ya da kurumun kartlı ödeme sayfasından yatırabilecekler.