2020 İstanbul’da yapılacaktı! Rüşvetçi Japon olimpiyatı çalmış

Dürüst olarak tanınan Japonların gerçek yüzü ortaya çıktı... 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın Tokyo’ya verilmesinde en büyük pay sahibi olan Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Tsunekazu Takeda hakkında Fransa’da soruşturma başlatıldı.

Paris Mali Savcılığı, Takeda’yı 2020 Olimpiyatları adaylık sürecinde yolsuzluk yapmakla suçluyor. Soruşturma belgelerinde JOC başkanı olarak Takeda, Tokyo’nun adaylığı öncesinde ve sonrasında olmak üzere iki farklı kez Singapur merkezli Black Tidings adlı bir şirkete toplam 2 milyon dolar ödemekle suçlanıyor.

Takeda’nın, İstanbul’un Tokyo ile birlikte finale kalan son iki adaydan biri olduğu 2020 Olimpiyat Oyunları adaylık sürecinde yolsuzluk yaparak özellikle Ortadoğulu ve Afrikalı delegelerin oylarını Tokyo lehine çevirttiği ve böylelikle kazandığı iddia ediliyor.

Rüşvet iddiası hep vardı

İngiliz basını da 2016’da olimpiyat oyunlarının rüşvetle kazanıldığını belirtmiş ve rüşvetin eski Uluslararası Atletizm Federasyonu Başkanı (IAAF) Lamine Diack’ın oğlu Papa Massata Diack ile bağlantılı bir hesaba aktarıldığı iddia etmişti. Papa Massata Diack’ın ödemenin yapıldığı hesabın ait olduğu Black Tidings şirketinin sahibi Singapurlu Ian Tang Hong Han’la bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Tang Hong Han ise Japonya’nın 2020 adaylık dosyasını hazırlayan ve onlar için çalışan bir isimdi.

Takeda ise suçsuz olduğunu savundu: “Tokyo’yu destekleyenler şüpheli ve endişeli. Ancak ben üzerimdeki şüpheleri temize çıkarmak için soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapmaya devam edeceğim.”

Tokyo ile İstanbul’un 2020 adaylığı için çekiştiği oylama Eylül 2013’te yapılmış ve Japonlar finalde Türkiye’ye karşı üstünlük sağlamıştı.