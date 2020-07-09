2020 Haziran ayında Türkiye'nin ihracatı arttı mı?

Korona virüs salgınının ekonomiyi en fazla etkilediği Mart-Nisan-Mayıs aylarında Türkiye'nin AB'ye ihracatı geçen yıla göre kayda değer bir şekilde kötü etkilenmişti.

Ancak ekonominin tekrardan canlanmasıyla ve sanayide işlerin eskisi gibi dönmeye başlamasıyla Türkiye AB'ye ihracatta toparlanma aşamasına geldi ve önceki aylara göre önemli derecede gelişme kaydetti.

Türkiye’nin ihracatı ne durumda?

Türkiye'nin ihracatı geçen ay yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolar oldu.

Geçen ay ile başlayan normalleşme süreci Türkiye’yi, hem küresel ticarette hem de AB'ye ticarette atağa kaldırdı.

Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarı Avrupa Birliği'ne (AB) dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemlerine göre azalırken, Haziran ayında 27 AB ülkesinin 20'sine ihracatı arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Geçen yılın haziran ayında toplam 4 milyar 931 milyon 553 bin dolar olan Türkiye'nin 27 AB ülkesine ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,7 artarak 5 milyar 214 milyon 537 bin dolara yükseldi.

En fazla ihracat artışı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde gerçekleşti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçen yılın Haziran ayında 11 bin 66 dolar olarak gerçekleşen ihracat bu yılın Haziran ayında yüzde 230,34 artarak 38 bin 53 dolara çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yöneti'minin ardından Hırvatistan'a ihracat yüzde 55,49 artışla 21 milyon 281 bin 90 dolardan 33 milyon 92 bin 11 dolara, Estonya'ya ihracat yüzde 47,50 artışla 5 milyon 283 bin 48 dolardan 7 milyon 793 bin 39 dolara, Litvanya'ya ihracat yüzde 47,46 artışla 13 milyon 745 bin 17 dolardan 20 milyon 268 bin 65 dolara, Finlandiya'ya ihracat yüzde 41,11 yükselişle 21 milyon 701 bin 65 dolardan 30 milyon 623 bin 22 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemlerde AB ülkeleri arasında Türkiye'nin Malta'ya ihracatı yüzde 31,54, Lüksemburg'a ihracatı yüzde 30,96, Hollanda'ya ihracatı yüzde 19,59, Danimarka"ya ihracatı yüzde 15,56, Avrupa'nın ana ekonomilerinden Fransa'ya ihracatı yüzde 8,34, İspanya'ya ihracatı yüzde 1,36, İtalya'ya ihracatı yüzde 1,27 azalış kaydetti.

AB ülkeleri arasında Haziran ayında en fazla ihracat 1 milyar 184 milyon 554 bin 33 dolarla Almanya'ya gerçekleşti. Almanya'yı 600 milyon 309 bin 23 dolarla İtalya, 574 milyon 691 bin 8 dolarla Fransa, 439 milyon 535 bin 70 dolarla İspanya, 362 milyon 91 bin 11 dolarla Hollanda izledi.

İtalya, İspanya ve Fransa'ya ihracatta düşüşler görülmesine karşın bu ülkeler AB'ye ihracatta önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

TİM verilerine göre, 2019 -2020 Haziran ayı ihracat rakamları ve yüzdesel değişimler şöyle (bin dolar):